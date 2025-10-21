Apresan a tres hombres por robos en distintos sectores de La Romana

Agentes de la Policía Nacional apresaron a tres hombres acusados de cometer distintos robos en la provincia La Romana, durante operativos realizados en Villa Hermosa, Caleta y el Residencial Las Orquídeas. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes policiales apresaron en distintos operativos a tres hombres acusados de participar en diferentes robos ocurridos en varios puntos de la provincia La Romana, según informó la Dirección Regional Este de la Policía Nacional.

El primero de los detenidos es Elvin Taly de la Cruz, de 42 años, residente en la comunidad Villa Hermosa, quien fue arrestado mediante orden judicial por su presunta participación en el robo a una empresa de venta de seguros de salud, ubicada en la avenida Santa Rosa, en el municipio cabecera de la provincia.

De acuerdo con el informe policial, Elvin actuó junto a Rabí Leónidas Cordero Moscoso, quien continúa prófugo. Ambos ingresaron sin ejercer violencia al establecimiento, de donde sustrajeron 50 dólares, una cantidad aún no precisada de dinero adicional y otros objetos de valor.

El hecho ocurrió el pasado 27 de mayo y quedó captado por las cámaras de seguridad del lugar.

Apresado en flagrante

En un segundo caso, fue arrestado Alison Mateo Cabrera, alias "Grifi", de 19 años, en flagrante delito cuando salía de un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas del distrito Caleta, tras sustraer varios licores.

La Policía señaló que el joven posee más de cinco denuncias por robo en la zona. El incidente también fue captado en video, y el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público.

Mientras que en un tercer hecho, miembros de la Policía Preventiva capturaron en el Residencial Las Orquídeas a Lico Limone, de 42 años y nacionalidad haitiana, sorprendido mientras sustraía artículos del interior de un automóvil marca Toyota Corolla.

Según el reporte, el individuo rompió la ventana lateral derecha del vehículo para cometer el hurto, siendo detenido gracias a la rápida intervención de los vecinos que alertaron a las autoridades.

Los tres apresados serán enviados ante el Ministerio Público para responder por los hechos que se les imputan.