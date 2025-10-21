Un semáforo cayó la tarde de este martes en la intersección de la avenida 30 de Mayo con la calle Juan Bautista, frente a la Cervecería Nacional Dominicana, en el Distrito Nacional.

El coronel Vicente López, supervisor del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, informó que la estructura metálica que sostenía los semáforos de las dos vías colapsó por causas aún no determinadas. El semáforo fue retirado de la vía pública.

"No sabemos qué pudo haber fallado, nuestra labor era retirar los escombros de la estructura metálica para liberar el tránsito y evitar cualquier peligro para los transeúntes", explicó el oficial.

López señaló que las lluvias registradas este martes podrían haber debilitado el terreno o afectado la base del soporte, aunque aclaró que no corresponde a su institución determinar las causas del colapso.

Sin afectados

Dijo que luego del colapso, un vehículo chocó con la estructura metálica del semáforo, "pero los daños fueron mínimos y nadie resultó herido".

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos, del Ministerio de Obras Públicas y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), que trabajaron en conjunto para retirar la estructura y restablecer el flujo vehicular en la zona.