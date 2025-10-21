Detienen a joven francés en el AILA con más de un kilogramo de cocaína en el estómago

Fotografía suministrada por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de las bolsitas de cocaína ingeridas por un extranjero francés que intentaba salir del país. ( DNCD )

Las autoridades dominicanas informaron este martes sobre el apresamiento de un extranjero, de 19 años,en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG), quien pretendía viajar hacia París, Francia, con cocaína en su estómago.

Según una nota de prensa, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) frustraron el intento de narcotráfico internacional.

Las autoridades no revelaron la identidad del joven de nacionalidad francesa, quien fue abordado en el área de migración durante labores de inspección coordinadas con el Ministerio Público.

Tras someterlo al protocolo de rigor, los agentes detectaron cuerpos extraños en sus vías digestivas, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde expulsó 141 bolsitas de cocaína, envueltas en látex negro y azul, con un peso de un kilo y 60 gramos, según el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/21/whatsapp-image-2025-10-21-at-113338-am-11b64609.jpeg Fotografía suministrada por la DNCD de las bolsitas de cocaína ingeridas por un extranjero que intentaba salir del país. (DNCD)

Investigaciones

El comunicado indica que el joven permanece bajo custodia y será puesto a disposición del Ministerio Público para conocerle medidas de coerción por violar la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

Las autoridades informaron que se profundizan las investigaciones, identificando redes criminales que emplean "mulas" de distintas nacionalidades para transportar drogas hacia Estados Unidos y Europa.