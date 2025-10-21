VIDEO | Se entrega otro implicado en muerte de un testigo frente al Palacio de Justicia de SFM
Suman cuatro las personas detenidas por el crimen
Se entregó a las autoridades ayer, martes, otra persona vinculada al asesinato un joven frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, en momentos en que el hoy occiso se dirigía a un tribunal para participar como testigo en una audiencia relacionada con un caso de homicidio.
Se trata de Johan Gilberto Cortorreal Polanco, conocido como "Kiko Peine Largo", quien se presentó de manera voluntaria acompañado de su abogada, Ridharmis Rodríguez.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el ahora detenido habría sido la persona que contrató a los sicarios para ultimar a Luis Gustavo Grullón De Aza, alias "Nini", el pasado 26 de agosto.
Cortorreal Polanco habría sido el intermediario para contactar a los imputados Ricky Alberto Hernández, alias "Moreno el Gordo" o "Moreno el Guapo", y Winder Jaime de los Santos, alias "Desconfianza", quienes guardan prisión preventiva por su presunta participación en el crimen.
Solicitud de coerción
La acusación también involucra al alguacil Antonio Yhosue Morel Artiles, conocido como Yoshue el Balbú, quien también es procesado.
Tanto el alguacil como Cortorreal Polanco serán presentados mañana miércoles ante el juez de Atención Permanente para que le conozcan medidas de coerción.
El homicidio, perpetrado a plena luz del día frente a un centro judicial, quedó grabado por cámaras de seguridad. Las autoridades calificaron el hecho como un desafío.