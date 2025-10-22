×
Haitiano cae de segundo durante operativo de Migración

El nacional haitiano sufrió heridas en la región maxilar y en la pierna derecha, pero se encuentra fuera de peligro

    Expandir imagen
    Haitiano cae de segundo durante operativo de Migración
    Fotografía de archivo de uno de los vehículos utilizados por la Dirección General de Migración (DGM) para trasladar a los haitianos indocumentados.

    (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    Un nacional haitiano resultó herido tras caer desde el segundo piso de una ferretería en construcción, luego de recibir una descarga eléctrica de una máquina de soldadura con la que trabajaba, en el municipio La Descubierta, provincia Independencia.  

    La Dirección General de Migración (DGM) informó a Diario Libre que el "extranjero indocumentado", identificado solo como "Pachalé" se sorprendió al percatarse de la presencia de agentes de interdicción. De acuerdo con una nota de prensa de Migración, recibió el impacto eléctrico y cayó sobre materiales de construcción donde había varias varillas.  

    • Como resultado, sufrió heridas en la región maxilar y en la pierna derecha, por lo que fue trasladado al hospital del referido municipio, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro. 

    Exhortan no desesperarse 

    La DGM lamentó el incidente y exhortó a los migrantes indocumentados no exponerse ni desesperarse y evitar riesgos cuando están ante la presencia de las unidades de interdicción. 

    Asimismo, recordaron que los agentes "actúan de manera humanitaria, respetando los derechos y la dignidad de todas las personas, independientemente de su condición migratoria". 

