Decomisan pinturas impregnadas de cocaína que serían enviadas a Australia

Fotografía cedida por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de un agente inspeccionando uno de los cuadros que contenía cocaína entre sus lienzos, durante un operativo en una empresa de envíos del Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Una caja con cuatro pinturas cuyos lienzos estaban impregnados de cocaína fue incautada durante una inspección realizada en una empresa de envíos internacionales ubicada en el Distrito Nacional.

El operativo fue llevado a cabo por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, quienes, asistidos por unidades caninas, se trasladaron al lugar tras recibir instrucciones del fiscal actuante.

Durante la revisión, los agentes notaron irregularidades en el grosor de los lienzos y al iniciar con el protocolo de inspección, descubrieron que la droga estaba recubierta en la parte superior de las telas, como parte de otra modalidad empleada por redes de narcotráfico para evadir los controles de seguridad.

Con destino a Australia

Mediante una nota de prensa, la DNCD informó que la caja había sido enviada por un individuo con dirección en la carretera Mella, Santo Domingo Este, y tenía como destino final la dirección de un hombre en Manningham Road, Buelleen Vict, Australia. Sin embargo, las autoridades no especificaron el nombre de la empresa de envíos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/22/whatsapp-image-2025-10-22-at-100207-am-750feeb3.jpeg Los cuatro cuadros, cuyas pinturas tenían impregnadas cocaína. (FOTOGRAFÍA SUMINISTRADA POR LA DNCD)

El Ministerio Público y la DNCD informaron que profundizan las investigaciones para determinar si los datos del remitente y destinatario son reales o corresponden a identidades falsas utilizadas para encubrir la operación ilícita.