Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) incautaron una camioneta cargada con 100,000 cigarrillos introducidos ilegalmente al país, durante un operativo realizado en la zona costera de la provincia Montecristi.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, la acción fue ejecutada por soldados asignados al Destacamento Botoncillo, quienes, durante un recorrido por la carretera Cayar, próximo a la playa Buen Hombre, en el municipio Villa Vásquez, localizaron una camioneta Ford blanca, modelo F-150 y con placa provisional PP489935, abandonada en el lugar.

Durante la inspección del vehículo, los militares encontraron en su interior 100,000 unidades de cigarrillos marca Capital, mercancía extranjera no regulada por la Dirección General de Aduanas (DGA).

Mercancía vinculada a otro cargamento

Según la investigación preliminar, la camioneta pertenece a Wandy Bladimir Reyes Peñaló, quien fue arrestado el 28 de agosto de 2023 por agentes de la Policía Nacional en el municipio Licey al Medio, provincia Santiago, vinculado al transporte de 235,400 cigarrillos de la misma marca, caso por el cual fue sometido a la justicia.

Tanto el vehículo como la mercancía decomisada permanecen bajo custodia del destacamento del ERD en coordinación con las autoridades competentes, para los fines legales correspondientes.

