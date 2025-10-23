El Conani explica circunstancias del fallecimiento de una bebé bajo su protección

El Conani emitió un comunicado este jueves en el que explica las circunstancias del fallecimiento de una bebé bajo su protección, en Santiago. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) informó este jueves que la muerte de una bebé de cuatro meses, ocurrida en la provincia Santiago el pasado 16 de octubre mientras estaba bajo el cuidado del Sistema de Protección, aún está bajo investigación por parte del Ministerio Público, con el fin de establecer las causas y circunstancias del hecho.

Según explicó la institución en un comunicado, las indagaciones preliminares realizadas por su personal determinaron que las acciones efectuadas con la menor ese día "corresponden a los protocolos y rutinas habituales".

El Conani detalló que durante la mañana del jueves 16 la bebé fue hallada inconsciente y que de inmediato se llamó al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, cuyo personal médico confirmó su fallecimiento minutos después.

Traslado y medidas de protección

El organismo señaló que la niña había sido trasladada el martes 7 de octubre a la Fundación Red de Misericordia, una asociación sin fines de lucro (ASFL) adscrita al Sistema de Protección, por disposición del Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago y la Oficina Regional Norte del Conani.

La solicitud formal de ingreso —añade el comunicado— se produjo luego de determinar que el entorno familiar de la bebé representaba un riesgo constante para su bienestar, tras un proceso en el que inicialmente fue entregada provisionalmente a una tía materna, quien posteriormente la retornó irregularmente a su madre, una mujer que "mantiene conducta de dependencia a sustancias narcóticas".

"Se aplicaron los protocolos de protección establecidos en la Ley 136-03, que ordenan adoptar medidas especiales cuando un niño, niña o adolescente se encuentra en situación de vulnerabilidad", puntualizó la entidad.

Sobre la Fundación Red de Misericordia

El Conani destacó que la Fundación Red de Misericordia es una institución con una "gestión de alta calidad" en programas de atención residencial, y que recibe subvención estatal además de estar bajo supervisión técnica del Conani, como órgano rector del Sistema Nacional de Protección.

En lo que va de 2025, la fundación ha sido objeto de tres supervisiones, conforme a los protocolos de control y evaluación. Actualmente, acoge a más de 180 niños, niñas y adolescentes, y ha ofrecido acompañamiento integral a más de 1,500 menores desde su creación, incluyendo atención a adolescentes embarazadas y casos de emergencia.

Compromiso institucional

El Conani reiteró su solidaridad con los familiares de la bebé fallecida y su compromiso con la transparencia, la protección efectiva de la niñez y la adolescencia, y la colaboración interinstitucional para el esclarecimiento del hecho.

"Continuaremos apoyando las investigaciones que realiza el Ministerio Público y garantizando que se establezcan con claridad las causas de este lamentable suceso", concluyó la institución.