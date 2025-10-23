La DNCD decomisa 85 paquetes de droga escondidos en el techo de un camión

Durante la operación de la DNCD fue detenido un hombre de 23 años, quien está siendo entregado al Ministerio Público, para conocerle medidas de coerción en las próximas horas. ( FUENTE EXTERNA )

Miembros de unidades especializadas de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y del Ministerio Público decomisaron 85 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína, durante un operativo de interdicción y seguimiento desarrollado en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

Tras recibir informes de inteligencia, los agentes antinarcóticos desplegaron un dispositivo de vigilancia para capturar a un hombre que, a bordo de un camión, transportaría una importante cantidad de drogas. El vehículo fue interceptado próximo al peaje nuevo de Pedro Brand.

Por instrucciones del fiscal y por razones de seguridad, el detenido y el camión fueron trasladados a la sede de la DNCD, donde se realizó una inspección más rigurosa.

Durante la revisión, las autoridades descubrieron un compartimiento secreto (caleta) en el techo del vehículo, donde se confiscaron los paquetes de la sustancia, envueltos en papel marrón y cinta adhesiva.

Un detenido

Durante la operación fue detenido un hombre de 23 años, quien será puesto a disposición del Ministerio Público para conocerle medidas de coerción en las próximas horas, por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

En la intervención también se ocuparon dos teléfonos celulares, documentos y otras evidencias vinculadas al caso.

Las autoridades informaron que amplían las investigaciones para capturar a otros individuos presuntamente vinculados a esta red de tráfico de drogas, que operaría en distintas regiones del país bajo esta modalidad.

Los 85 paquetes de la sustancia fueron enviados, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se determinará el tipo y peso exacto de la droga.