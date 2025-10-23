Familia exige explicación por muerte de bebé en albergue del Conani en Santiago

El padre de la menor que murió bajo custodia de albergue del Conani, Juan Graciano, y su abuela paterna, Miriam Cruz, exigen justicia. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Entre el dolor y la indignación, los familiares de Jazlin Isabella Graciano de la Cruz, una bebé de cuatro meses que murió mientras estaba bajo el cuidado del Conani, exigen una investigación exhaustiva sobre las circunstancias del fallecimiento.

La niña falleció el pasado 16 de octubre en un albergue del sistema de protección infantil, tras presuntas complicaciones luego de ingerir leche.

Su padre, Juan Graciano, y su abuela paterna, Miriam Cruz, aseguran que habían solicitado la custodia de la pequeña, alegando que no estaba segura con su madre, quien presuntamente enfrenta problemas de adicción.

"Esa niña tenía familia, tenía amor, tenía protección. No había necesidad de mandarla a un albergue", declaró la abuela entre lágrimas, al tiempo que reprochó que la Fiscalía no evaluara las condiciones familiares antes de autorizar el traslado.

Exigen justicia

El padre denunció que, a una semana de la muerte, no ha recibido los resultados de la autopsia, y pidió la intervención de la procuradora Yeni Berenice Reynoso para garantizar transparencia en la investigación.

"Queremos justicia y que se revise cómo están tratando a los niños que el Estado pone en esos lugares", expresó Graciano.

Desde el Conani, se informó que están a la espera de los resultados forenses que permitirán establecer las causas del deceso.

Los familiares adelantaron que agotarán todos los recursos legales necesarios para que se determinen responsabilidades y se revisen las condiciones de los albergues donde permanecen menores bajo tutela estatal.