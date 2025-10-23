Falleció una bebé de apenas cuatro meses mientras se encontraba bajo custodia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en un albergue afiliado al sistema de protección infantil, en la provincia Santiago.

De acuerdo con el informe preliminar, la niña, identificada como Jazlin Isabella Graciano de la Cruz, falleció el pasado jueves 16 de octubre, presuntamente tras sufrir complicaciones luego de ingerir leche.

La menor había sido trasladada al albergue por disposición de las autoridades luego de ser retirada del cuidado de su madre por supuestos maltratos, informaron fuentes vinculadas al caso.

El Conani confirmó que está a la espera de los resultados de la autopsia que determinará las causas exactas del fallecimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/23/whatsapp-image-2025-10-23-at-12519-pm-04b000b2.jpeg Vehículo del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani). (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Denuncian negligencia

Mientras tanto, familiares de la bebé, residentes en el sector Hato Mayor, responsabilizan a las autoridades por presunta negligencia y aseguran que la niña pudo haber permanecido bajo su cuidado.

La abuela paterna, Miriam Cruz, declaró que la familia había solicitado la custodia de la pequeña y que estaban en proceso de adecuar su hogar para recibirla. "Rogamos y pedimos que nos dejaran la niña, pero no nos escucharon", dijo con evidente dolor.

El padre, Juan Graciano, denunció que, a una semana de la tragedia, no han recibido los resultados de la autopsia y pidió la intervención de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso para evitar que el caso quede impune.

El fallecimiento de Jazlin Isabella ha reavivado el debate sobre las condiciones y el seguimiento de los menores colocados en albergues bajo custodia estatal.