El Inacif establece en reporte preliminar que Modesto Marmolejos murió por asfixia mecánica

Fotografía de archivo de Modesto Marmolejos del Rosario, cuyo cuerpo fue encontrado atado de pies, manos y cuello, con múltiples signos de violencia, en la provincia Valverde ( FUENTE EXTERNA )

La autopsia preliminar practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) al cuerpo de Modesto Marmolejos del Rosario, conocido como Quico, de 52 años, indica que su muerte fue causada por asfixia mecánica.

Las autoridades aún esperan el informe final del estudio forense para determinar las causas, ya que el reporte inicial no es concluyente.

Marmolejos había sido reportado como desaparecido el pasado sábado 4 de octubre y días después su cadáver fue hallado atado de pies y manos, con "tairrá" en el cuello y múltiples signos de violencia, dentro de un canal de riego en la comunidad Jicomé, provincia Valverde, según las autoridades.

Investigaciones

De acuerdo con los investigadores, una cámara de seguridad captó al fallecido dejando una nota y sus pertenencias personales en la puerta de su casa días después de ser reportado desaparecido.

En el escrito, dirigido a su pareja, le pedía usar el dinero de una tarjeta bancaria para comprar el ataúd con el que debía ser enterrado.

Las autoridades mantienen el caso bajo estricto hermetismo mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte de Marmolejos.