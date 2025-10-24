El aumento del caudal del río Yaque del Norte complica búsqueda de agricultor

Francisco Arias, director de la Defensa Civil en la provincia Santiago, ofrece declaraciones a los medios de comunicación. ( FUENTE EXTERNA )

El incremento del caudal del río Yaque del Norte ha dificultado las labores de búsqueda de un agricultor haitiano que la mañana de ayer, jueves, fue arrastrado por las aguas del afluente en la comunidad de Los Almácigos, distrito municipal La Canela, en la provincia Santiago.

Francisco Arias, director provincial de la Defensa Civil, informó que los equipos de rescate reanudaron este viernes las labores, aunque las condiciones del Yaque del Norte han limitado el acceso de los socorristas.

"El río está muy crecido y turbio, lo que impide que los rescatistas puedan penetrar con seguridad", explicó Arias.

Sin embargo, señaló que mantienen la búsqueda por las orillas.

Intentaba cruzar el afluente

De acuerdo con el reporte preliminar, el extranjero, de unos 50 años, intentó cruzar el río junto a otro hombre con el que se dirigía a una finca para realizar labores agrícolas. Su acompañante logró llegar al otro lado, pero el desaparecido fue arrastrado por la corriente.

La Defensa Civil indicó que continuarán las labores de rastreo en coordinación con otras instituciones de rescate.