×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
desaparecido río Yaque del Norte
desaparecido río Yaque del Norte

El aumento del caudal del río Yaque del Norte complica búsqueda de agricultor

El extranjero fue arrastrado por una corriente de agua al intentar cruzar el afluente

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
El aumento del caudal del río Yaque del Norte complica búsqueda de agricultor
Francisco Arias, director de la Defensa Civil en la provincia Santiago, ofrece declaraciones a los medios de comunicación. (FUENTE EXTERNA)

El incremento del caudal del río Yaque del Norte ha dificultado las labores de búsqueda de un agricultor haitiano que la mañana de ayer, jueves, fue arrastrado por las aguas del afluente en la comunidad de Los Almácigos, distrito municipal La Canela, en la provincia Santiago.

Francisco Arias, director provincial de la Defensa Civil, informó que los equipos de rescate reanudaron este viernes las labores, aunque las condiciones del Yaque del Norte han limitado el acceso de los socorristas.

"El río está muy crecido y turbio, lo que impide que los rescatistas puedan penetrar con seguridad", explicó Arias.

  • Sin embargo, señaló que mantienen la búsqueda por las orillas.
RELACIONADAS

Intentaba cruzar el afluente

De acuerdo con el reporte preliminar, el extranjero, de unos 50 años, intentó cruzar el río junto a otro hombre con el que se dirigía a una finca para realizar labores agrícolas. Su acompañante logró llegar al otro lado, pero el desaparecido fue arrastrado por la corriente.

La Defensa Civil indicó que continuarán las labores de rastreo en coordinación con otras instituciones de rescate.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.