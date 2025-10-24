Cinco familias quedaron a la intemperie luego de que un incendio registrado la madrugada de este viernes destruyera sus viviendas y un pequeño almacén en la calle García Copley del sector Baracoa, en la parte baja de la provincia Santiago.

El fuego, que se inició alrededor de las 3:00 de la madrugada, redujo a cenizas las humildes casas construidas de madera y zinc.

Entre las pérdidas materiales figuran motocicletas, mercancías del almacén y animales domésticos.

"Perdimos todo"

"Salimos corriendo con lo que teníamos puesto. No pudimos sacar nada", contó Sandra Vásquez, una de las afectadas, quien pidió ayuda a las autoridades y a la comunidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/whatsapp-image-2025-10-24-at-100816-am-2-d5d62094.jpeg Sandra Vásquez, una de las afectadas por el incendio conversa con miembros de la prensa (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

"Perdimos todo, pero tengo fe en Dios de que vamos a recibir ayuda", externó.

Luis Eduardo Lantigua, otro de los damnificados, relató que las familias quedaron sin techo y sin pertenencias.

"Somos 13 personas, incluyendo las del almacén, que ahora estamos en la calle. Pedimos al Gobierno que venga a ver cómo quedó todo y nos ayude", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/whatsapp-image-2025-10-24-at-100658-am-61074fa8.jpeg Comunitarios observan las viviendas destruidas tras el incendio. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/whatsapp-image-2025-10-24-at-100816-am-1-ccd01df0.jpeg Luis Eduardo Lantigua, otro de los afectados por el incendio, habla con miembros de la prensa. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Vecinos explicaron que el fuego se habría originado por un cortocircuito en el tendido eléctrico, aunque los bomberos aún investigan las causas.

"Gracias a un joven que iba pasando y vio cuando el alambre prendió fuego logramos salir con vida. Si no nos despierta, esto hubiera sido una tragedia", relató Jesús Peña.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago impidió que las llamas se extendieran hacia otras viviendas.