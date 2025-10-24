La desaparición de un menor de 13 años, conocido cariñosamente como "Miniquito", mantiene en vilo desde la tarde de ayer, jueves, a los familiares del adolescente y a vecinos del sector Los Mameyes, en Santo Domingo Este.

El menor salió a jugar con un amigo en horas de la tarde, bajo la intensa lluvia provocada por la tormenta tropical Melissa, y desde entonces no ha regresado a su hogar.

Fue visto por última vez a las 5:00 de la tarde, según narró Charina Castillo, una vecina que participa activamente en la búsqueda del menor.

Los parientes del niño han recorrido el sector, pero hasta el momento no han obtenido información sobre su paradero.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/whatsapp-image-2025-10-24-at-114815-am-1-6e6b10dd.jpeg Familiares y vecinos del sector Los Mameyes recorren la orilla del mar Caribe en busca del menor desaparecido, conocido como "Miniquito". (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

La comunidad continua la búsqueda

De acuerdo con Castillo, la madre del niño ya acudió a las autoridades, pero hasta el momento no hay pistas concretas sobre su paradero. Vecinos y amistades del menor también participan activamente en la búsqueda.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/whatsapp-image-2025-10-24-at-114818-am-b856ef07.jpeg Familiares y vecinos del sector Los Mameyes recorren el malecón de Santo Domingo Este en busca del menor de 13 años desaparecido. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

La comunidad hace un llamado urgente a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de "Miniquito", mientras la familia y vecinos continúan la intensa búsqueda con la esperanza de encontrarlo sano y salvo.