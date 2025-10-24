Con las calles anegadas por las constantes lluvias que ha dejado la tormenta Melissa a su paso, Manuel Matos, de 70 años de edad –y en buen estado físico, sin alguna discapacidad– salió el jueves a las 4:00 de la tarde a ayudar a los vecinos a remover la basura que impedían que el agua se fuera por una cañada saneada en El Manguito, una comunidad dentro del sector Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.

Aunque ya había escampado, su esposa, Teresa Paulino, le pidió que no saliera y se quedara en la casa. Él le pidió que dejara la puerta abierta, porque volvía de inmediato.

Los vecinos y familiares de Matos aseguran que trabajadores de Alcaldía de Santo Domingo Norte habían acudido a limpiar la cañada antes de la tormenta, y que hicieron hoyos que luego no llegaron a tapar.

Esto se convirtió en un peligro mortal para Manuel Matos, que resbaló y cayó en uno de los hoyos con basura.

Familiares explicaron que por el nivel del agua acumulada el señor Matos no vio uno de los huecos. "Él resbaló y se cayó. Cuando se cayó, un muchacho de allí y yo lo fuimos a sacar, pero no pudimos sacarlo por la presión del agua", lamentó su cuñado, Francisco Paulino.

Las corrientes de agua arrastraron a Manuel Matos hasta la desembocadura de la cañada, casi llegando al río Ozama, donde lo encontraron con vida, agarrándose a unas ramas. Sin embargo, tenía un golpe en la cabeza.

Tratando de actuar rápido, Manuel fue montado en un motor y llevado al Hospital Ney Arias Lora, pero ya era tarde: falleció al llegar a emergencias.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/vecinos-y-familiares-en-la-casa-de-manuel-matos-3543746d.jpeg Familiares, allegados y vecinos esperan bajo la carpa a que lleven el cuerpo de Manuel Matos para despedirlo. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/teresa-paulino-30d0eba3.jpeg Teresa Paulino, esposa de la víctima. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/canada-en-los-manguitos-2-28751c0a.jpeg Uno de los hoyos de la cañada que Manuel Matos trató de destapar durante las lluvias provocadas por la Tormenta Melissa. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/canada-en-los-manguitos-42489fb5.jpeg La cañada en El Manguito es extensa y desemboca en el río Ozama. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

No tenía una discapacidad

La alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, informó en horas de la mañana sobre el fallecimiento de Manuel Matos, detallando que se trataba de la primera víctima a causa de las fuertes lluvias y que tenía una discapacidad.

Sin embargo, Matos se encontraba en buena salud física, aseguraron sus familiares.Su esposa Teresa, en cambio, sí tiene una movilidad reducida debido a que perdió una pierna.

"Él no tenía nada, que si tiene eso yo no lo hubiera dejado salir", asegura Paulino.

Un hombre activo en la comunidad

Su esposa y tres de sus nueve hijos aseguran que Manuel Matos se caracterizaba por ser un hombre generoso, siempre dispuesto a ayudar a la comunidad.

"Nosotros responsabilizamos al Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Nosotros sentimos su muerte, porque era una persona muy amable en la comunidad, voluntario, y se nos acaba de ir, por falta de responsabilidades del ayuntamiento municipal", deploró Luis Alfonso Félix Placeres, miembro de la Junta de Vecinos.

"Yo me siento muy dolido. Manuel Matos para mí era como un hermano. Un hombre de confianza en esta comunidad", lamentó.

Aún bajo lluvias, sus seres queridos, allegados y vecinos aguardan en su vivienda la llegada del cuerpo para dar el último adiós a un hombre estimado y activo en su comunidad.

También hay un niño desaparecido Manuel Matos ha sido la primera víctima confirmada por autoridades como la Alcaldía de Santo Domingo Norte y la Defensa Civil. Además de este fatídico hecho, familiares de un menor de trece años, cariñosamente conocido como "Miniquito" mantiene en la desesperación a sus familiares en Los Mameyes, Santo Domingo Este. El menor fue visto por última vez ayer jueves, a las 5:00 de la tarde.

Leer más Alarma en Los Mameyes por desaparición de un menor durante la tormenta tropical Melissa