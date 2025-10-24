Familiares piden ayuda para localizar a joven desaparecido en Santo Domingo Este

Un joven identificado como Yonathan Hernández se encuentra desaparecido desde la noche del pasado martes, cuando salió de su residencia en el barrio Los Solares, sector Almirante, a bordo de su motor y no regresó.

Hernández salió de su residencia pasadas las 10:00 de la noche, con la intención de regresar tras guardar su motor en el colmado de su papá. Sin embargo, no regresó a su hogar ni ha dado señales de vida desde entonces.

Los hechos

Se informó que fue visto por última vez en el parque de Invivienda ubicado en la Calle Simón Orozco, vistiendo t-shirt gris oscuro, pantalón jeans y tenis blanco con negro, pasada la 1:00 de la madrugada, acompañado de una joven.

Posteriormente, habría sido visto en otro lugar del sector, pero hasta el momento no se tiene información concreta sobre su paradero.

Su hermana, quien prefirió mantenerse anónima, comentó que aún no se han podido comunicar con la joven que acompañaba a su hermano.

Las autoridades y familiares continúan las labores de búsqueda, mientras la familia solicita a la población aportar cualquier información sobre el paradero de Hernández. La situación ha generado preocupación en la comunidad, que se ha unido a las búsquedas y ha compartido información en redes sociales para ayudar a encontrarlo.