×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Tormenta Melissa
Tormenta Melissa

La tormenta Melissa cobra su primera víctima en República Dominicana

Según la Defensa Civil, la víctima fue identificada como Manuel Matos

    Expandir imagen
    La tormenta Melissa cobra su primera víctima en República Dominicana (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY)

    Una persona con discapacidad falleció como consecuencia de la crecida de la cañada de El Manguito en Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte, informó este viernes la alcaldesa Betty Gerónimo.

    Según la Defensa Civil, la víctima fue identificada como Manuel Matos. Fue arrastrado por la corriente.

    "Un señor con discapacidad, lamentablemente salió, y lo arrastró la cañada", dijo Gerónimo.

    La alcaldesa llamó a tener conciencia. "Vemos las cosas tranquilas, que creemos que es una simple agua, eso se puede complicar", dijo.

    RELACIONADAS

    No salgan a bañarse

    La funcionaria informó que más de 25 equipos de vehículos se dispusieron para distribuirlos en el municipio para sanear las cañadas que están más afectadas por las lluvias. Además, cinco camiones de los Comedores Económicos están dispuestos para repartir raciones alimenticias.

    Aún no hay personas en albergues en el municipio, notificó Betty Gerónimo, quien pidió a los ciudadanos que no salgan a bañarse en el aguacero.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.