La tormenta Melissa cobra su primera víctima en República Dominicana

Una persona con discapacidad falleció como consecuencia de la crecida de la cañada de El Manguito en Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte, informó este viernes la alcaldesa Betty Gerónimo.

Según la Defensa Civil, la víctima fue identificada como Manuel Matos. Fue arrastrado por la corriente.

"Un señor con discapacidad, lamentablemente salió, y lo arrastró la cañada", dijo Gerónimo.

La alcaldesa llamó a tener conciencia. "Vemos las cosas tranquilas, que creemos que es una simple agua, eso se puede complicar", dijo.

No salgan a bañarse

La funcionaria informó que más de 25 equipos de vehículos se dispusieron para distribuirlos en el municipio para sanear las cañadas que están más afectadas por las lluvias. Además, cinco camiones de los Comedores Económicos están dispuestos para repartir raciones alimenticias.

Aún no hay personas en albergues en el municipio, notificó Betty Gerónimo, quien pidió a los ciudadanos que no salgan a bañarse en el aguacero.