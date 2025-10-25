Las autoridades arrestaron a un hombre durante un operativo de interdicción en el que se incautaron 10 paquetes de presunta cocaína, con un peso superior a los 10 kilogramos.

La detención se produjo en la carretera Enriquillo, del sector Los Maestros, tras una labor de inteligencia que alertó a las autoridades sobre un vehículo marca Ford Fusión, placa PP652226, cuyo conductor presuntamente intentaba realizar una transacción de drogas.

Durante la intervención, los agentes interceptaron el automóvil y, tras una inspección, descubrieron en el baúl una caleta que contenía un bulto rojo con los 10 paquetes de la sustancia, establece un comunicado de prensa de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Un detenido

El detenido fue identificado como Carlos Quezada González, de 54 años, quien, según las autoridades, fue apresado en flagrante delito y será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas, acusado de violar la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

En el operativo participaron agentes de la DNCD, en coordinación con miembros del Ministerio Público y con el apoyo de la Policía Nacional.

La DNCD informó que, junto al Ministerio Público, mantiene abiertas las investigaciones para determinar si existen otros implicados en esta operación de microtráfico frustrada.

Los paquetes decomisados fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines legales correspondientes.