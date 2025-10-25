Menor desaparecido en Los Mameyes durante tormenta Melissa habría sido arrastrado por una ola

Familiares y amigos buscan de manera desesperada al niño "Miniquito", desaparecido en las inmediaciones de la avenida España el jueves 23 de octubre. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

El menor Adauris Miguel Castillo, de 13 años, de quien se desconoce su paradero desde la tarde del jueves 23 de octubre, habría sido arrastrado por una ola en las inmediaciones de la avenida España, según narraron a las autoridades los menores que le acompañaban.

Así lo informó este sábado el subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, tras detallar que desde las primeras horas de la mañana de hoy se mantiene un amplio operativo de búsqueda en coordinación con distintas instituciones de respuesta.

El menor, residente en el sector Los Mameyes, del municipio Santo Domingo Este, salió de su casa a bañarse bajo la lluvia junto a sus amigos, pese a la alerta por los efectos de la tormenta Melissa.

"En estos momentos se está llevando a cabo un amplio operativo, donde la Armada de la República Dominicana con una lancha interceptora, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1 con los drones, el cuerpo de bomberos de Santo Domingo Este y la Defensa Civil están con los padres en la avenida España tratando de dar con el paradero del niño en aguas del mar Caribe", explicó Rodríguez.

El funcionario precisó que los trabajos se centran en las aguas del mar Caribe y que las labores de búsqueda se mantienen por aire, mar y tierra, con la colaboración de rescatistas especializados y el monitoreo constante de la zona costera.

Vamos a la avenida España

Según relató su padre, Luis Michael Castillo, el menor salió de la casa alrededor de las 3:40 de la tarde junto a otros niños del barrio.

"Salieron a bañarse en el sector, uno de los muchachos fue que computó: vamos para la avenida España y llegaron aquí al mar", contó el padre, quien permanece en la zona de búsqueda junto a las autoridades.

Castillo explicó a Diario Libre que los equipos de emergencia se concentran en la avenida España, cerca del área conocida como "Los Tanquecitos", próximo a la Armada Dominicana.

Descripción del menor

El menor, conocido en su comunidad como "Miniquito", vestía una bermuda y no llevaba camisa al momento de salir de su casa, según su padre, quien lo describió como un niño alegre y enérgico.

"Era un poquito inquieto e imperativo, pero era alegre. Mi hijo era alegre y contento. Espero en Dios que lo tenga en un lugar bien y que se haga su voluntad", dijo con voz entrecortada.