Más de 847 mil gramos de drogas ocupados y tres mil personas arrestadas en octubre

Colaboración entre DNCD y Policía fortalece la lucha contra el microtráfico

    Expandir imagen
    Más de 847 mil gramos de drogas ocupados y tres mil personas arrestadas en octubre
    Cifras revelan el impacto de las acciones contra el tráfico de drogas. (FUENTE EXTERNA)

    El desempeño de las operaciones en la lucha y persecución contra el tráfico de drogas ha mostrado avances significativos durante el mes de octubre, al sacar de las calles más de 847,000 gramos de distintos narcóticos, según informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

    Agentes de la DNCD y miembros del Ministerio Público, apoyados por agentes policiales, desplegaron un total de 218 allanamientos y más de 12 mil operaciones conjuntas, como parte del reforzamiento de las acciones, para enfrentar el tráfico y venta de sustancias controladas en todo el territorio nacional. 

    Durante las intervenciones, se arrestaron a unas 3,166 personas y se confiscaron 387,772 gramos de presunta cocaína; 446,157 de marihuana; 13,686 dosis de crack; 21.30 gramos de hachís; 7.6 de tusi; 39.30 de metanfetaminas y 266 pastillas de éxtasis, para un total consolidado de 847,685 gramos

    Acciones

    Tambien se sacaron de las calles, 25 armas de fuego de distintos calibres, 58 machetes y cuchillos. Se incautaron 21 vehículos, 104 motocicletas, 103 radios de comunicación, 853 celulares, 396 balanzas, tres chalecos antibalas, cuatro máquinas tragamonedas, dinero en pesos y dólares, tijeras, fundas y otras evidencias utilizadas por las redes del microtráfico para el empaque de narcóticos. 

    "Como parte de la estrategia de la Fuerza de Tarea Conjunta, para perseguir y atacar las redes de microtráfico, las fuerzas de seguridad siguen ampliando su radio de acción y capacidad operativa, para desmantelar las redes dedicadas a la distribución y venta de drogas", indicó la DNCD en un comunicado. 

    La institución dijo que junto a la Policía y el Ministerio Público ha fortalecido la colaboración en el combate al microtráfico en todo el territorio nacional.

