Un médico y un obrero se salvaron de milagro en el momento que colapsaba una vivienda en construcción en el sector Lavapiés, en San Cristóbal, el sábado en horas de la mañana como consecuencia de las constantes lluvias de los últimos días.

A la vivienda se le había echado el techo de concreto el martes, el mismo día que iniciaron las precipitaciones en casi todo el país por la tormenta Melissa, que este domingo está fortalecida en un huracán.

Según explicó Pedro Araujo, médico general y propietario de la construcción, el obrero llamado "Pequeño" fue a buscar unas herramientas y se encontraba en el segundo y último nivel de la edificación que colapsó.

Araujo sostuvo que acompañaba al Pequeño y pensaba que este le seguía los pasos cuando terminaba de abandonar la obra.

Con lesión leve en tobillo y en la frente

Al desplomarse la estructura, "Pequeño" solo resultó, según Araujo y el "maestro" de la construcción, con una lesión leve en un tobillo y un golpe en la frente. No asistió a retirar los escombros como hacían este domingo otros jóvenes para evitar cualquier infección.

Araujo salió ileso, lo que dijo agradecer a Dios, porque los daños solo son materiales, que son dos vehículos que guardaba en el primer piso y que funcionaba como marquesina. También deberá reconstruir todo de nuevo.

"Yo le doy gracias a Dios que no hubo daños humanos. Eso de los materiales se repone, lo que no se repone es la vida humana", dijo Araujo.

San Cristóbal era una de las provincias en alerta roja y este domingo se le disminuyó la advertencia a amarilla.

Otros daños por Melissa

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que las lluvias y vientos del huracán Melissa han afectado un total de 753 viviendas, de las cuales 735 presentan daños por inundación, 17 de forma parcial y una destruida.

Además, 3,765 personas fueron desplazadas o evacuadas, 48 comunidades permanecen incomunicadas y 77 personas están en albergues oficiales distribuidas en el Distrito Nacional, San Cristóbal y San Juan.