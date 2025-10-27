×
Accidente de Tránsito

Panadero muere tras ser impactado por un camión en la autopista Joaquín Balaguer

La víctima del choque fue identificada como Anulfo Rosario, de 72 años

Panadero muere tras ser impactado por un camión en la autopista Joaquín Balaguer
Un panadero falleció la mañana de este lunes en un accidente de tránsito al ser impactado por detrás por un camión mientras se desplazaba en una motocicleta por la autopista Joaquín Balaguer. (ARCHIVO)

Un panadero falleció la mañana de este lunes al ser impactado por detrás por un camión mientras se desplazaba en una motocicleta por la autopista Joaquín Balaguer, en el tramo que comunica Santiago con Navarrete.

La víctima fue identificada como Anulfo Rosario, de 72 años, residente en el sector Cienfuegos, del distrito municipal Santiago Oeste.

Según versiones preliminares, Rosario se desplazaba en una motocicleta cuando fue alcanzado por el vehículo de carga.

El conductor del camión, cuyo nombre no ha sido revelado por las autoridades, fue detenido.

Las autoridades

Al lugar acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos, agentes de la Digesett, Seguridad Vial y la Policía Nacional, quienes trabajaron en el levantamiento del cuerpo y en la regulación del tránsito.

El accidente provocó un extenso congestionamiento vehicular en dirección Santiago-Navarrete, que se prolongó por varios minutos mientras se realizaban las labores correspondientes.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.