Apresan a una menor con presuntas sustancias controladas en La Altagracia

Agentes policiales detuvieron en flagrante delito a una adolescente de 17 años, a quien le ocuparon varias porciones de sustancias presumiblemente narcóticas durante un operativo realizado en el sector El Caño, del distrito municipal La Ceiba del Salado, provincia La Altagracia.

La menor, identificada como C. M., y sin documento de identidad al momento del arresto, fue interceptada por un equipo de la Policía Nacional mientras realizaba labores preventivas en la zona.

Durante el registro, los agentes ocuparon una cartera de mano marca GD, color blanco con rayas verdes, que contenía en su interior dos porciones de un vegetal presumiblemente marihuana y una porción de un polvo blanco de presunta cocaína, ambas envueltas en recortes de fundas plásticas de distintos colores y tamaños.

Las evidencias fueron enviadas a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para su análisis, mientras la detenida permanece bajo control del Ministerio Público, que determinará las acciones legales correspondientes.

La región Este: zonas con mayor movimiento de drogas

Las provincias del Este del país —La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor y San Pedro de Macorís— registraron importantes incautaciones de drogas durante el primer trimestre de 2025, según revela el Boletín Estadístico Enero–Marzo 2025 del Observatorio Dominicano de Drogas.

El informe detalla que estas provincias participaron de forma directa en los principales decomisos realizados por la DNCD, con la cocaína como la sustancia de mayor presencia en la región.

La provincia La Altagracia se posicionó entre las cinco demarcaciones del país con mayores incautaciones de cocaína durante el primer trimestre de 2025, según el informe.

De acuerdo con los datos, la DNCD decomisó en esta provincia 664,566.69 gramos de cocaína, equivalentes al 19.96% del total nacional, cifra que la ubica en el quinto lugar de incautaciones, junto a Pedernales, Santiago, Peravia y Santo Domingo.

El documento explica que estas provincias costeras son utilizadas como puntos estratégicos para el traslado marítimo de sustancias ilícitas mediante lanchas rápidas, lo que las convierte en zonas de alto riesgo para el tráfico de drogas.

En cuanto a otras sustancias, en La Altagracia se decomisaron 95,000.94 gramos de marihuana (4.35% del total nacional) y 299.48 gramos de crack (4.04%), evidenciando la diversidad de drogas incautadas en la región oriental.

La Romana

La Romana figura con una fuerte presencia de marihuana, al reportarse 256,391.99 gramos incautados, lo que representa el 11.74% del total nacional, siendo una de las seis provincias con más decomisos de esta sustancia.

También se registraron 973.85 gramos de cocaína y 303.45 gramos de crack (4.09%), lo que refleja incidencia del microtráfico en la zona.

En El Seibo, la DNCD reportó 430 gramos de marihuana, sin registros de cocaína ni crack.

Mientras que en Hato Mayor se decomisaron 175.89 gramos de cocaína, 358.94 gramos de marihuana y 0.67 gramos de crack.

Aunque las cifras son menores que en las provincias vecinas, el informe resalta que los decomisos están vinculados a operativos locales de microtráfico en comunidades rurales y urbanas.

San Pedro de Macorís

La provincia de San Pedro de Macorís no registró incautaciones relevantes de cocaína ni marihuana durante el trimestre enero–marzo, de acuerdo con los cuadros estadísticos del boletín. Solo aparece una incautación mínima de 1.34 gramos de marihuana.