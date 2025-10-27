Discusión tras carrera clandestina de motocicletas deja un muerto por herida de bala en Puerto Plata

Fotografía de una carrera clandestina utilizada para fines ilustrativos. ( ARCHIVO DL )

Una discusión alegadamente originada tras una competencia clandestina de motocicletas terminó en tragedia, cuando un joven fue herido de bala en la cabeza y posteriormente falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital Ricardo Limardo, de la provincia Puerto Plata.

La víctima fue identificada como Orvis Tavárez Sánchez, conocido como "El Mello", quien falleció la noche del domingo durante un incidente ocurrido en la avenida Manolo Tavárez Justo, en el sector Invi, de la Novia del Atlántico.

El hecho

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, Tavárez Sánchez era parte de una carrera ilegal de motocicletas que generó una disputa entre varios de los presentes frente a un taller de repuestos, donde se produjo el hecho.

La Policía Nacional informó que detuvo a José Eduardo Estrella Clase, alias "Pupi" y a Starlin Alberto Almonte Estrella, conocido como "Yogui", de 22 años, este último señalado como el presunto autor del disparo.

El informe de la uniformada indica que a Yogui se le ocupó además un objeto punzante al momento de su arresto.

Las autoridades indicaron que el hecho está bajo investigación para determinar las causas exactas de la discusión y la responsabilidad de los implicados en el crimen.