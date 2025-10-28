Detienen un hombre en Santiago acusado de ofrecer dinero por una niña con fines sexuales

Imagen del hombre detenido tras ser acusado de ofrecer dinero para abusar sexualmente de una menor en Santiago. Se presentó de manera voluntaria ante la Policía Nacional de Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Un video que circula en redes sociales ha generado gran indignación pública al mostrar a un hombre ofreciendo dinero a una mujer de nacionalidad haitiana para que le consiguiera una niña, de entre ocho y diez años, presuntamente con fines de explotación sexual.

En el audiovisual, grabado y difundido por la extranjera, se escucha al individuo ofrecer entre RD$15,000 y RD$20,000 por la menor, manifestando explícitamente su interés en una "señorita".

Tras la viralización del video, Alexander Ramón Peña Henríquez, identificado como el hombre que aparece en las imágenes, se presentó de manera voluntaria ante la Policía Nacional en Santiago, donde quedó detenido.

Durante su comparecencia, Peña Henríquez alegó no recordar la conversación registrada en el video y aseguró que solo le había ofrecido "una bola" (aventón) a la mujer en la rotonda del ensanche Libertad. Además, insinuó que la extranjera pudo haberle suministrado alguna sustancia que lo "hipnotizó".

Investigación en curso

La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, informó que tanto el detenido como la mujer que grabó el video están bajo custodia del Ministerio Público.

"Vamos a evaluar las actuaciones obtenidas y verificar las declaraciones que circulan en la web, las cuales son evidentemente comprometedoras", declaró Abreu, advirtiendo que el órgano persecutor actuará frente a cualquier conducta dolosa.

La investigación fue iniciada el 24 de octubre de 2025, tras la difusión del video en redes sociales. Las autoridades confirmaron la identidad de Peña Henríquez como la persona que solicitaba una menor.

De acuerdo con la trabajadora sexual haitiana, ella grabó el video porque el hombre se había negado a pagarle por servicios anteriores. Alegó ante los investigadores que la publicación fue "accidental".

Antecedentes y acusación

Tras su detención, trascendió que Peña Henríquez tenía una orden de arresto previa en La Vega.

El Ministerio Público sustenta su acusación en los artículos 334 y 410 del Código Penal, modificados por la Ley 24-97, así como en el artículo 396 del Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) y la Ley 137-07 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

Además, las autoridades identificaron a una mujer conocida como Luisa, presunta intermediaria, quien estaría alojada en un hotel de La Vega.