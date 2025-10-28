El Ministerio Público espera resultados de autopsia a bebé fallecida bajo custodia del Conani

Familiares exigen justicia por la muerte de Jazlin Isabella Graciano de la Cruz, una bebé de cuatro meses de nacida que falleció mientras se encontraba bajo la custodia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en la provincia Santiago. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El Ministerio Público se mantiene a la espera de los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de Jazlin Isabella Graciano de la Cruz, una bebé de cuatro meses de nacida que falleció mientras se encontraba bajo la custodia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en la provincia Santiago.

La fiscal titular de la provincia, Quirsa Abreu, explicó que el órgano acusador está verificando los hechos junto a las autoridades de Conani, en espera de los resultados forenses que permitirán determinar las circunstancias exactas del fallecimiento.

La infante murió el jueves 16 de octubre en un albergue afiliado al sistema de protección infantil, adonde había sido enviada luego de ser retirada del cuidado de su madre por supuestos maltratos.

Según el reporte preliminar, la niña habría presentado complicaciones tras ingerir leche, lo que derivó en su muerte.

Exigen esclarecer el hecho

Los padres y familiares de la menor se quejan, debido a que las autoridades no han querido recibir formalmente su denuncia.

Exigen que se esclarezca todo lo ocurrido y que se establezcan responsabilidades, ya que entienden que la muerte de la pequeña se debió a "negligencia".

Mientras que desde Conani establecieron de manera preliminar que las indagaciones realizadas por su personal determinaron que las acciones efectuadas con la menor ese día "corresponden a los protocolos y rutinas habituales".

Sin embargo, explican que el caso aún está bajo investigación por parte del Ministerio Público, con el fin de establecer las causas y circunstancias del hecho.