Muere un conductor tras impactar su vehículo contra una columna en La Altagracia

El vehículo Nissan Sentra gris que conducía Esteban Carmona tras colisionar contra una columna en la avenida Barceló, en Verón-Punta Cana, donde perdió la vida la madrugada de este martes. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este martes en la avenida Barceló, en el distrito turístico Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia.

La víctima fue identificada como Esteban Carmona, quien conducía un vehículo Nissan Sentra, gris. De acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos, el hecho fue reportado a las 12:56 de la madrugada.

Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron el automóvil que había colisionado contra una columna en el área del patio de la empresa Bonita Motors, dedicada al alquiler de vehículos pesados.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/28/whatsapp-image-2025-10-28-at-90622-am-471827ca.jpeg Momento en que personal del Cuerpo de Bomberos y del sistema 9-1-1 retira el cuerpo del vehculo del conductor que perdió la vida en un accidente de tránsito en la provincia La Altagracia. (FUENTE EXTERNA)

El conductor fue hallado sin signos vitales y atrapado entre los restos del vehículo. Los bomberos procedieron a liberar el cuerpo y notificaron a las autoridades competentes.

Investigan la causa del hecho

En el lugar también se presentaron unidades de la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y una unidad médica del Sistema de Emergencias 9-1-1, que confirmaron el fallecimiento del conductor.