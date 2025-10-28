Muere un conductor tras impactar su vehículo contra una columna en La Altagracia
Las causas exactas del accidente aún no han sido determinadas por las autoridades
Un hombre perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este martes en la avenida Barceló, en el distrito turístico Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia.
La víctima fue identificada como Esteban Carmona, quien conducía un vehículo Nissan Sentra, gris. De acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos, el hecho fue reportado a las 12:56 de la madrugada.
Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron el automóvil que había colisionado contra una columna en el área del patio de la empresa Bonita Motors, dedicada al alquiler de vehículos pesados.
- El conductor fue hallado sin signos vitales y atrapado entre los restos del vehículo. Los bomberos procedieron a liberar el cuerpo y notificaron a las autoridades competentes.
Investigan la causa del hecho
En el lugar también se presentaron unidades de la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y una unidad médica del Sistema de Emergencias 9-1-1, que confirmaron el fallecimiento del conductor.