Muere otro joven durante carrera clandestina de motocicletas en la autopista Joaquín Balaguer

Fotografía de archivo en la que se observan dos motocicletas impactadas. Un joven perdió la vida tras accidentarse mientras participaba en una carrera clandestina de motocicletas en la autopista Joaquín Balaguer, en la provincia Santiago. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Otro joven perdió la vida la noche del lunes 27 de octubre al sufrir un accidente mientras participaba en una competencia clandestina de motocicletas, en la autopista Joaquín Balaguer, tramo Villa González, en la provincia Santiago.

La víctima fue identificada como José David Montilla, de 16 años, residente en el barrio Duarte, del distrito municipal Santiago Oeste.

De acuerdo con versiones de testigos, el joven perdió el control del motor e impactó contra la baranda de seguridad de la vía, falleciendo a causa de los golpes sufridos.

El hecho ocurrió en las proximidades del cruce de Quinigua, en el municipio Villa González.

Los accidentes de tránsito en ese tramo son frecuentes, especialmente los vinculados a carreras clandestinas de motocicletas, que se realizan de manera habitual durante las noches y madrugadas.

Un caso similar la semana pasada

La semana pasada otro joven también perdió la vida en circunstancias similares, al ser embestido por una camioneta mientras observaba una de estas competencias ilegales.

En reiteradas ocasiones las autoridades llaman a los motociclistas y a la ciudadanía a evitar este tipo de prácticas, que ponen en riesgo la vida de los participantes y de terceros.