Dos personas mueren y tres resultan heridas en un accidente múltiple en Higüey

Así quedó el vehículo Toyota Camry, color blanco, involucrado en el accidente de tránsito donde dos personas perdieron la vida y tres resultaron heridas en el municipio Higüey, provincia La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

Dos personas perdieron la vida y tres resultaron heridas en un trágico accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este miércoles en la calle Gastón F. Deligne, próximo al puente viejo del sector Villa Cerro, en el municipio Higüey, provincia La Altagracia.

De acuerdo con las informaciones preliminares, las víctimas mortales fueron identificadas como Juanito Jiménez Severino y Yenis de la Rosa, quienes fallecieron mientras recibían atenciones médicas tras el fuerte impacto.

En tanto que, Yonfis Enmanuel Rivera, Milton Marcelino y Yessica Alondra resultaron con diversas lesiones y fueron trasladados al Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia (Hgensa), Higüey.

Conductor bajo investigación

El hecho se registró alrededor de las 5:50 de la mañana, cuando un automóvil Toyota Camry, blanco, colisionó con las dos motocicletas en las que se desplazaban las víctimas.

El conductor del vehículo, que resultó ileso, se encuentra bajo investigación, mientras las autoridades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) profundizan en las causas del accidente.

Tanto el carro como las motocicletas involucradas fueron retenidos como parte del proceso de investigación.