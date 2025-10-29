Villa Carmen: hombre se lanza de azotea de edificio huyendo de la Policía, sobrevive y es apresado

Robert Martínez Cuevas en la azotea de un edificio en Villa Carmen en Santo Domingo Este, de la que luego se lanzó. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este miércoles que "sobrevivió milagrosamente" y fue apresado un hombre que se lanzó desde la azotea de un edificio cuando escapaba de una persecución policial en el sector de Villa Carmen en el municipio Santo Domingo Este.

El joven presuntamente era perseguido junto a otros dos luego de ser sorprendido infraganti asaltando a dos ciudadanos.

El momento fue captado en un video por ciudadanos que gritaban desesperados cuando el joven amenazaba con lanzarse del techo, lo cual hizo finalmente. Cayó en una vivienda después de golpear el techo de zinc. El material se viralizó en las redes sociales.

Antes de lanzarse, el hombre decía que no era delincuente y que se dedicaba a hacer Uber, mientras las personas pedían a gritos a la Policía que "le diera una oportunidad".

Versión policial

El detenido fue identificado como Robert Martínez Cuevas, alias "Rafelito", de 25 años, quien, según la Policía Nacional, fue sorprendido junto a otros tres individuos mientras asaltaban a dos ciudadanos en la calle primera esquina H, del citado sector.

Diego Pesqueira, vocero de la entidad, explicó que, durante la intervención, los agentes ocuparon una motocicleta Haojue Xpress, color negro, placa K2021518, y una pistola sin marca visible ni cargador, con numeración 327190, que el hombre portaba de manera ilegal.

Identifican implicados

De acuerdo con el informe, los demás implicados ya fueron identificados y continúan prófugos.

El detenido y las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes.