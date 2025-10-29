Arrestan a hombre vinculado al decomiso de tres maletas con marihuana en el aeropuerto del Cibao
El detenido era perseguido desde abril de 2025
Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto al Ministerio Público, arrestaron a un hombre buscado por sus vínculos con el decomiso de 118 paquetes de marihuana incautados durante labores de inspección en el Aeropuerto Internacional del Cibao, en la provincia Santiago.
Se trata de Roberto Rivera Soto, quien fue apresado mediante orden judicial número 02982-2024, durante un operativo de vigilancia y captura realizado en la autopista de San Isidro esquina calle Palmera Oriental, en el municipio Santo Domingo Este.
- De acuerdo con una nota de prensa, al momento del arresto, Rivera Soto se desplazaba a bordo de una camioneta Honda CRV, placa G630773.
Era perseguido desde abril
Según el comunicado, Rivera Soto era perseguido desde abril de 2025, luego de que las autoridades confiscaran tres maletas procedentes de Nueva Jersey, Estados Unidos, que contenían los 118 paquetes de marihuana, con un peso preliminar de 134 libras.
El imputado fue trasladado a la jurisdicción de Atención Permanente de Santiago, donde será presentado ante un juez en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.