decomiso de marihuana

Arrestan a hombre vinculado al decomiso de tres maletas con marihuana en el aeropuerto del Cibao

El detenido era perseguido desde abril de 2025

    Expandir imagen
    Arrestan a hombre vinculado al decomiso de tres maletas con marihuana en el aeropuerto del Cibao
    Fotografía difundida por la DNCD de los 118 paquetes de marihuana que fueron incautados durante una inspección en el Aeropuerto del Cibao, provincia de Santiago; un hombre fue arrestado en Santo Domingo Este por su vinculación con el caso. (FUENTE EXTERNA)

    Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto al Ministerio Público, arrestaron a un hombre buscado por sus vínculos con el decomiso de 118 paquetes de marihuana incautados durante labores de inspección en el Aeropuerto Internacional del Cibao, en la provincia Santiago

    Se trata de Roberto Rivera Soto, quien fue apresado mediante orden judicial número 02982-2024, durante un operativo de vigilancia y captura realizado en la autopista de San Isidro esquina calle Palmera Oriental, en el municipio Santo Domingo Este.  

    • De acuerdo con una nota de prensa, al momento del arrestoRivera Soto se desplazaba a bordo de una camioneta Honda CRV, placa G630773
    Expandir imagen
    Infografía
    Las tres maletas incautadas en el Aeropuerto del Cibao que contenían marihuana. (FUENTE EXTERNA)
    Era perseguido desde abril   

    Según el comunicado, Rivera Soto era perseguido desde abril de 2025, luego de que las autoridades confiscaran tres maletas procedentes de Nueva Jersey, Estados Unidos, que contenían los 118 paquetes de marihuana, con un peso preliminar de 134 libras

    Expandir imagen
    Infografía
    Roberto Rivera Soto, detenido en el municipio Santo Domingo Este por su vinculación con el decomiso de marihuana en el aeropuerto del Ciabo, en la provincia Santiago. (FUENTE EXTERNA)

    El imputado fue trasladado a la jurisdicción de Atención Permanente de Santiago, donde será presentado ante un juez en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. 

