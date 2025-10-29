Un camión derriba dos postes eléctricos y deja sin energía zona del sector Los Prados

Un poste del tendido eléctrico derribado tras el impacto de un camión en la calle Eugenio Deschamps, en el sector Los Prados del Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Un camión derribó anoche dos postes del tendido eléctrico en la intersección de las calles Eugenio Deschamps y Juan Isidro Ortega, en el sector Los Prados, del Distrito Nacional, provocando un apagón que todavía la mañana de este miércoles afecta varios residentes de la zona.

De acuerdo con un comunicado, el impacto también desprendió el panel eléctrico de un residencial ubicado en el sector, lo que generó preocupación entre los vecinos por el riesgo de cortocircuitos.

Según testigos, tras el accidente el conductor del camión huyó de la escena, y las autoridades trabajan para identificarlo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/whatsapp-image-2025-10-29-at-84520-am-ad7eb056.jpeg Un poste del tendido eléctrico derribado tras el impacto de un camión en la calle Eugenio Deschamps, en el sector Los Prados del Distrito Nacional. (FUENTE EXTERNA)

Trabajan para restablecer el servicio

Brigadas de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) acudieron al lugar y trabajaron hasta la madrugada para asegurar el área y prevenir cualquier incidente.

Asimismo, la empresa distribuidora informó que el servicio será restablecido durante el transcurso del día.