×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Tendido eléctrico
Tendido eléctrico

Un camión derriba dos postes eléctricos y deja sin energía zona del sector Los Prados

Según testigos, tras el accidente el conductor del camión huyó del lugar

    Expandir imagen
    Un camión derriba dos postes eléctricos y deja sin energía zona del sector Los Prados
    Un poste del tendido eléctrico derribado tras el impacto de un camión en la calle Eugenio Deschamps, en el sector Los Prados del Distrito Nacional. (FUENTE EXTERNA)

    Un camión derribó anoche dos postes del tendido eléctrico en la intersección de las calles Eugenio Deschamps y Juan Isidro Ortega, en el sector Los Prados, del Distrito Nacional, provocando un apagón que todavía la mañana de este miércoles afecta varios residentes de la zona. 

    De acuerdo con un comunicado, el impacto también desprendió el panel eléctrico de un residencial ubicado en el sector, lo que generó preocupación entre los vecinos por el riesgo de cortocircuitos.  

    • Según testigos, tras el accidente el conductor del camión huyó de la escena, y las autoridades trabajan para identificarlo
    Expandir imagen
    Infografía
    Un poste del tendido eléctrico derribado tras el impacto de un camión en la calle Eugenio Deschamps, en el sector Los Prados del Distrito Nacional. (FUENTE EXTERNA)

    Trabajan para restablecer el servicio  

    Brigadas de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) acudieron al lugar y trabajaron hasta la madrugada para asegurar el área y prevenir cualquier incidente. 

    Asimismo, la empresa distribuidora informó que el servicio será restablecido durante el transcurso del día. 

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.