Sangre, detenidos y prófugos: los avances en la desaparición de joven que viajó a Bávaro por trabajo

Evidencias de sangre en el interior del vehículo están siendo examinadas por la Policía Científica. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público de la provincia La Altagracia, informó este miércoles sobre los avances significativos en la investigación del caso de desaparición de Robin Gabriel de la Rosa Parra, de 31 años, reportado como desaparecido desde el pasado 12 de octubre en el municipio Bávaro–Punta Cana.

De la Rosa Parra, nativo del distrito municipal Maimón, en Puerto Plata, había viajado a Bávaro por motivos laborales, tras ser supuestamente contratado por un hotel. Sin embargo, poco después de llegar, desapareció sin dejar rastro.

Según los padres del desaparecido, Ramón de la Rosa Ventura y Gabriela Altagracia Parra de Heredia, la última comunicación con su hijo fue un mensaje de texto enviado desde su teléfono, en el que alertaba sobre una posible retención y mencionaba a dos individuos conocidos como "Pilón" y "Marcos" como presuntos responsables de su desaparición.

Según la Policía, la investigación ha registrado importantes avances, con tres personas detenidas, varios prófugos buscados y evidencias de sangre halladas en su vehículo y residencia.

Las autoridades informaron que los detenidos son: Starlin Javier Luciano de Jesús, Luis Gabriel Martínez Cabral, alias "El Menor" o "El R" y un adolescente de 17 años, iniciales L.J.S., alias "Lulú".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/vehiculo-1-1-5e820269.jpg

Mientras tanto, se mantiene activas las órdenes de arresto contra varios prófugos, entre ellos José Enríquez St. Germán, alias "Pilón", Marco, alias "El Haitiano", Tomás de la Rosa de la Rosa, alias "Barami" o "El Patrón", y otros cinco individuos vinculados al caso.

Durante los allanamientos en la residencia del desaparecido, las autoridades recolectaron vestigios biológicos, huellas dactilares y manchas de sangre, que fueron trasladadas al Laboratorio de la Policía Científica para análisis pericial.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/vehiculo-1-2-255d049c.jpg

Además, en Santo Domingo Oeste fue localizada la jeepeta Honda CR-V de la víctima, matrícula G-654264, donde se encontraron manchas de sangre en el asiento del copiloto, la parte trasera y el maletero, evidencias que ahora son objeto de estudios genéticos comparativos para esclarecer las circunstancias de la desaparición.

Técnicas de investigación

La búsqueda ha involucrado: Operativos simultáneos en La Altagracia y Santo Domingo, unidades caninas (K9) especializadas en detección de restos humanos, d rones para reconocimiento aéreo y r astreo telefónico y análisis de triangulación de señales.

La Policía Nacional y el Ministerio Público reafirmaron su compromiso de localizar al desaparecido y someter a la justicia a los responsables, exhortando a los prófugos a entregarse voluntariamente, respetando el debido proceso.

Las investigaciones continúan y se espera que en los próximos días se anuncien nuevos avances en este caso de alto perfil.