Motorista atropella a dos estudiantes al salir de una escuela en San Luis

Dos estudiantes menores de edad resultaron heridas este miércoles luego de ser atropelladas por una motocicleta en la avenida José Francisco Peña Gómez, en el sector San Luis Centro, del distrito municipal San Luis, municipio Santo Domingo Este.

Según una nota de prensa de la Comisión de los Derechos Humanos, las menores cruzaban la vía tras concluir su jornada escolar en la escuela Elda Josefa Reyes, ubicada en el referido sector.

De acuerdo con testigos, el conductor de la motocicleta no redujo la velocidad al aproximarse a la zona educativa, provocando que ambas cayeran al pavimento.

"Una de las niñas sufrió un golpe en la frente, mientras la otra presentó lesiones en distintas partes del cuerpo que le impidieron levantarse", explica el documento.

El motorista, aún sin identificar, también cayó al suelo tras el impacto.

Moradores del sector acudieron al lugar y trasladar a las estudiantes a un centro de salud cercano.

Denuncian el peligro de la velocidad

Los lugareños denunciaron que los estudiantes del plantel se exponen diariamente al peligro, debido a la falta de agentes que regulen el tránsito durante la hora de salida.

Indicaron que los vehículos, especialmente los motociclistas, transitan a gran velocidad sin tomar precauciones, a pesar de tratarse de una zona escolar.

La falta de control vial

El vocero de los Derechos Humanos en San Luis, Diógenes Ozuna, criticó la falta de control vial y pidió vigilancia de la Policía Escolar para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Ozuna hizo un llamado a la directora distrital y a la Policía Nacional para que coordinen acciones urgentes que garanticen la seguridad vial en los alrededores de los centros educativos.

"No podemos esperar a que ocurra una tragedia mayor para actuar. La seguridad de nuestros niños debe ser prioridad", advirtió.