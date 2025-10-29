×
Gobierno asiste a familias afectadas por incendio en un sector de Santiago

De acuerdo con versiones preliminares, el fuego habría sido provocado por un cortocircuito originado en una conexión eléctrica irregular

Gobierno asiste a familias afectadas por incendio en un sector de Santiago
Los damnificados fueron beneficiados con estufas, tanques de gas, colchones, abanicos y raciones alimenticias.

El Gobierno Central entregó enseres del hogar a las familias que resultaron afectadas por el incendio que el pasado viernes 24 redujo a cenizas varias viviendas en el sector Baracoa, en la parte baja de Santiago de los Caballeros.

La representante del Poder Ejecutivo en la provincia, Rosa Santos, encabezó la entrega de la donación.

Los damnificados fueron beneficiados con estufas, tanques de gas, colchones, abanicos y raciones alimenticias.

Cómo ocurrió el incendio

El incendio, que se originó alrededor de las 3:00 de la madrugada, destruyó por completo viviendas construidas de madera y zinc, además de un pequeño almacén ubicado en la calle García Copley. Entre las pérdidas materiales también se reportaron motocicletas, mercancías y animales domésticos.

  • De acuerdo con versiones preliminares, el fuego habría sido provocado por un cortocircuito originado en una conexión eléctrica irregular

La gobernadora Santos exhortó a la población a tomar medidas preventivas para evitar tragedias similares, especialmente en lo que respecta a las conexiones eléctricas irregulares. 

"Es importante que las familias no permitan instalaciones improvisadas en sus hogares, porque representan un gran peligro para la vida y los bienes materiales", advirtió.

