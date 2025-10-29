×
Accidente de Tránsito

Motorista muere al chocar con una patana estacionada en Valverde

La víctima fue identificada como José Agustín Ulloa González, de 50 años

Motorista muere al chocar con una patana estacionada en Valverde
El cuerpo de un motorista permanece en la vía tras producirse un accidente de tránsito. (IMAGEN ILUSTRATIVA)

Un motorista perdió la vida la mañana de este miércoles al colisionar con la parte trasera de una patana que se encontraba detenida en el cruce de Esperanza, en la provincia Valverde.

La víctima fue identificada como José Agustín Ulloa González, de 50 años, quien falleció a causa de los golpes sufridos durante el impacto, según confirmó el reporte médico.

Asistencia 

Al lugar del accidente acudieron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, así como miembros de la Policía Nacional, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y asistieron en la gestión de la escena.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), siete de cada diez accidentes de tránsito en el país involucran motocicletas, lo que refleja la alta vulnerabilidad de este tipo de conductores en las vías.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.