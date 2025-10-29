×
Explosión en Arroyo Hondo
Mueren dos personas tras explosión durante labores de soldadura en Arroyo Hondo

El jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Herasme, confirmó el fallecimiento de las dos personas

    Expandir imagen
    Mueren dos personas tras explosión durante labores de soldadura en Arroyo Hondo
    El suceso ocurrió en Los Pinos de Arroyo Hondo, en el Distrito Nacional. (FUENTE EXTERNA)

    Dos personas fallecieron este miércoles tras una fuerte explosión registrada en una vivienda del sector Los Pinos de Arroyo Hondo, en el Distrito Nacional, mientras realizaban trabajos de soldadura.

    De acuerdo con informaciones preliminares, las víctimas fueron identificadas como Juan Rafael Carmona Peña y Rafael Carmona, quienes laboraban en el área donde presuntamente explotó un tanque de gasoil, provocando un incendio que rápidamente se extendió por el lugar.

    El jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Herasme, informó que el siniestro ocurrió alrededor de las 12:30 de la tarde y confirmó el fallecimiento de las dos personas.

    Una persona resultó con quemadura

    Una tercera persona resultó con quemaduras y fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica, de acuerdo a las informaciones.

    Las autoridades investigan para determinar las causas exactas de la explosión y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el trágico incidente.

