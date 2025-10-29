Apresan en Barahona a un hombre con cinco pacas de marihuana y varios celulares

Parte de los cinco pacas de un vegetal, presumiblemente marihuana, y varios celulares incautados a Lionny Rafael Féliz Féliz durante un operativo en Barahona. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este miércoles sobre el apresamiento de un hombre, identificado como Lionny Rafael Féliz Féliz, al que acusan de posesión de cinco pacas de un vegetal, presumiblemente marihuana, durante un operativo preventivo realizado en la provincia Barahona.

La droga tenía un peso aproximado de 3,105 gramos. Durante la inspección, también fueron ocupados varios celulares, los cuales forman parte de las evidencias del caso.

Mediante una nota de prensa, las autoridades indicaron que el arresto del joven de 21 años, también residente en Barahona, se produjo mientras se desplazaba a bordo de una jeepeta Honda CRV por la avenida Santiago Peguero, donde fue interceptado por los agentes.

Envían evidencias a la DNCD

La inspección del vehículo se realizó en presencia de un representante del Ministerio Público.

El arrestado y los objetos ocupados fueron remitidos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para los fines legales correspondientes.