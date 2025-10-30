El caos, la incertidumbre y el pánico reinaron en el sector Capotillo del Distrito Nacional, cuando la tarde de ayer, miércoles, una discusión entre vecinos terminó en una balacera, que dejó herida de gravedad a una niña de apenas nueve años.

En un video captado por una cámara de vigilancia se observa a varias personas, incluida la niña, correr en dirección hacia un callejón en medio de la pelea. Entre los que corrían se ve a un joven con pistola en mano, quien se detiene y apunta hacia donde corría la multitud.

Segundos después, un individuo sale de la pequeña calle con la menor de edad cargada y se la lleva en una motocicleta, que conducía otra persona, hacia el hospital.

El acusado de disparar fue identificado como John Lariel Báez Álvarez, alias "John 42", de 20 años, quien se encuentra prófugo.

De acuerdo con la madre de la menor, todo empezó con una discusión, que luego degeneró en una pelea con machetes entre dos hombres, identificados como Juan Pablo y Enyel, quienes se enfrentaron en la calle Respaldo 16 del barrio conocido como El Matadero, en Capotillo.

En medio del altercado, John Lariel Báez Álvarez, hijo de uno de los involucrados en la pelea, buscó la pistola de su padre y comenzó a disparar.

"El problema empezó por un juego de betas, en ese juego de betas siempre salen discutiendo y peleando", afirmó la madre de la menor.

En ese momento, la menor trató de refugiarse en un callejón cercano, pero uno de los disparos la alcanzó por la espalda.

Una madre que pide justicia

Recordando los minutos de terror vividos, la mujer indicó que cuando se produjo el hecho, la menor se dirigía a un ensayo de Batón Ballet.

"Yo estaba en la casa cuando escuché el pleito. Jalé a mis hijos pequeños para protegerlos, pero todo pasó muy rápido. Cuando vine a darme cuenta, me dijeron que a mi niña le habían dado un tiro", afirmó la mujer con la voz quebrada, desde el Hospital General Regional Doctor Marcelino Vélez Santana, donde la pequeña permanece ingresada.

La menor continúa recibiendo atenciones médicas, tras encontrarse en estado delicado. Según indicó la mujer, la bala le afectó la médula espinal.

Buscan al responsable de los disparos

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público , informó este jueves que mantiene activa la búsqueda de John Lariel Báez Álvarez alias "Jhon 42".

El arma utilizada, una pistola marca Súper, calibre 9 mm, fue entregada voluntariamente por su propietario. El padre del presunto agresor se encuentra bajo investigación, mientras que las autoridades del Departamento de Investigaciones de Homicidios continúan las diligencias para localizar y apresar al prófugo , a fin de ponerlo a disposición de la justicia.