Era empleado de Salud Pública el hombre acusado de ofrecer dinero por una niña con fines sexuales

Alexander Ramón Peña Henríquez es trasladado por agentes policiales tras ser detenido en Santiago, acusado de ofrecer dinero para abusar sexualmente de una menor. ( FUENTE EXTERNA )

El hombre acusado de ofrecer dinero a una ciudadana para que le consiguiera una niña con fines sexuales laboraba en el Ministerio de Salud Pública hasta el momento de su arresto.

Se trata de Alexander Ramón Peña Henríquez, quien, según confirmó su abogado, Fernando Quiñones, fue cancelado de la institución gubernamental luego de que el video del hecho circulara en redes sociales.

El jurista ofreció la información luego de la audiencia de conocimiento de medida de coerción, la cual fue aplazada para el próximo lunes por el Tribunal de Atención Permanente de Santiago, con el propósito de que la defensa presente presupuesto.

En el audiovisual, grabado y difundido por la mujer, se escucha al imputado ofrecer entre 15,000 y 20,000 pesos a cambio de que le consiguiera una niña de entre 8 y 10 años, expresando de forma explícita su interés en "una señorita".

Luego de la publicación del video, Peña Henríquez se presentó voluntariamente ante la Policía Nacional en Santiago, donde quedó detenido.

Inician investigación

En su defensa, alegó no recordar la conversación registrada y aseguró que sólo ofreció "una bola" a la mujer en la rotonda del ensanche Libertad, insinuando además que pudo haber sido "hipnotizado" tras consumir una sustancia suministrada por ella.

La investigación inició el 24 de octubre de 2025, tras la viralización del video.

El Ministerio Público solicita prisión preventiva como medida de coerción, sustentando la acusación en la presunta violación de los artículos 334 y 410 del Código Penal, modificados por la Ley 24-97, así como el artículo 396 del Código de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) y la Ley 137-07 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

Las autoridades también investigan a una mujer conocida como Luisa, identificada como la presunta intermediaria.