Fuertos vientos en Constanza
Fuertos vientos en Constanza

VIDEO | Fuertes vientos provocan daños en viviendas y un invernadero en Constanza

Se reportan cuantiosas pérdidas materiales, aunque no se registraron personas heridas

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook

Las fuertes ráfagas de viento registradas en las últimas horas en el municipio de Constanza, provincia La Vega, provocaron daños en techos de viviendas, caída de ramas de árboles y la destrucción parcial de un invernadero en la comunidad Los Cerros.

La estructura afectada, propiedad del productor agrícola Papi Cepeda, albergaba una plantación de pepinos con apenas un mes de producción.

El colapso del invernadero representa pérdidas considerables para el agricultor.

Desde la tarde de ayer miércoles se han sentido vientos ocasionales en esta zona montañosa de la provincia La Vega,

Otros cultivos agrícolas

Además, ha causado daños en otros cultivos agrícolas.

  • Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado personas heridas.

Desde los organismos de socorro se mantienen vigilantes ante la posibilidad de que las ráfagas continúen en las próximas horas.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.