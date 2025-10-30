Dintel desmantela un centro de acopio de drogas en La Romana y arresta a un hombre

El detenido y las evidencias fueron remitidos al Ministerio Público para los fines legales correspondientes. ( FUENTE EXTERNA )

Fue desmantelado un centro de acopio de drogas en el sector Piedra Linda, municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana, donde se ocuparon un arma de fuego, una cantidad de presuntas sustancias narcóticas y dinero en efectivo, informó este jueves la Dirección de Inteligencia Delictiva (Dintel).

El apresado fue identificado como Diego José Gómez Sánchez, alias "Chiquitón", de 39 años. La institución explicó que este tenía varios registros penales y una condición de rebeldía ante la justicia.

"En la vivienda intervenida, las autoridades ocuparon una pistola con marca y numeración limadas, la suma de $113,250.00 pesos y $91 dólares estadounidenses", detalló la Dintel.

¿Qué se encontró en el operativo?

Asimismo, señaló que también encontró porciones de presunta cocaína, 176 envoltorios de crack, 498 de marihuana y 18 porciones de un material cristalino, presumiblemente Molly.

El detenido y las evidencias fueron remitidos al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.