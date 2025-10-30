×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Centro de acopio de drogas
Centro de acopio de drogas

Dintel desmantela un centro de acopio de drogas en La Romana y arresta a un hombre

Se trata de Diego José Gómez Sánchez, alias "Chiquitón", de 39 años

    Expandir imagen
    Dintel desmantela un centro de acopio de drogas en La Romana y arresta a un hombre
    El detenido y las evidencias fueron remitidos al Ministerio Público para los fines legales correspondientes. (FUENTE EXTERNA)

    Fue desmantelado un centro de acopio de drogas en el sector Piedra Linda, municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana, donde se ocuparon un arma de fuego, una cantidad de presuntas sustancias narcóticas y dinero en efectivo, informó este jueves la Dirección de Inteligencia Delictiva (Dintel).

    El apresado fue identificado como Diego José Gómez Sánchez, alias "Chiquitón", de 39 años. La institución explicó que este tenía varios registros penales y una condición de rebeldía ante la justicia.

    RELACIONADAS

    "En la vivienda intervenida, las autoridades ocuparon una pistola con marca y numeración limadas, la suma de $113,250.00 pesos y $91 dólares estadounidenses", detalló la Dintel.

    ¿Qué se encontró en el operativo?

    • Asimismo, señaló que también encontró porciones de presunta cocaína, 176 envoltorios de crack, 498 de marihuana y 18 porciones de un material cristalino, presumiblemente Molly.

    El detenido y las evidencias fueron remitidos al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.