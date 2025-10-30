Enfrentamiento entre adultos deja un adolescente muerto y un niño herido en Puerto Plata

Casquillos de balas en la escena de un hecho. Un adolescente perdió la vida y un niño de 8 años resultó herido tras discusión que terminó en tiroteo en la provincia Puerto Plata. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Un adolescente de 13 años falleció y un niño de 8 resultó herido durante un tiroteo registrado en la calle 8 del sector Playa Oeste, en la provincia Puerto Plata, tras una discusión entre dos hombres.

El fallecido fue identificado como Enmanuel David Valdez Peña, quien murió a causa de una herida de bala en la región posterior del tórax derecho, sin salida.

El menor herido, sufrió una lesión por proyectil en el costado izquierdo. El infante fue trasladado de emergencia a un centro de salud, donde recibe atenciones médicas.

Investigan el hecho

Según el informe preliminar de la Policía Nacional, el hecho se originó cuando dos hombres sostuvieron una acalorada discusión, durante la cual uno de ellos sacó una pistola y realizó varios disparos, alcanzando a los menores que se encontraban en las cercanías.

Agentes de la Policía Nacional trabajan para esclarecer las circunstancias del suceso e identificar a los responsables.

El hecho, ocurrido la noche de ayer miércoles, ha causado gran indignación en Puerto Plata.