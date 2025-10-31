Apresan a grupo que simulaba ser del transporte público para asaltar a ciudadanos

Los tres detenidos por la Policía Nacional, entre ellos una mujer, acusados de asaltar pasajeros haciéndose pasar por choferes en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional apresó mediante una persecución a tres personas, dos hombres y una mujer, que se hacían pasar por choferes del transporte público urbano para asaltar a pasajeros en distintos puntos de la provincia Santiago.

Los detenidos fueron identificados como Ardenson López Trinidad, de 32 años, residente en Licey al Medio; Yohansel Borquez Pérez (alias "El Pinto"), de 46 años; y Leydy Amador, de 27 años, ambos residentes en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.

El informe policial indica que el arresto de los tres se produjo la tarde de ayer, jueves, momentos después de que despojaran de su celular a una señora mientras esperaba transporte público frente al hotel Hodelpa, en la autopista Duarte.

Operativo de persecución

Refiere que, tras el robo, las unidades policiales fueron alertadas y desplegaron un operativo de persecución.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/fichas-fce64112.jpg Parte de las fichas de rutas ocupadas por las autoridades. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/vehiculo-incautado-6fc266f7.jpg El vehículo utilizado por los tres falsos choferes para intentar huir tras asaltar a pasajeros (FUENTE EXTERNA)

Establece que los sospechosos intentaron huir a bordo de un Toyota Corolla gris, placa A154435, pero fueron interceptados en la calle principal del municipio Puñal, donde fueron arrestados.

Durante la inspección del vehículo, los agentes ocuparon:

Ocho teléfonos celulares

18 fichas de rutas de transporte

Un chaleco reflector

Una gorra

Un suéter con líneas reflectoras

Una maleta

Un bulto de mano

El general Juan Bautista Jiménez Reynoso, director regional de la Policía Nacional en Santiago, informó que los tres serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Según dijo, existen más de 60 denuncias relacionadas con casos similares.

Una de las afectadas relató que, al abordar el vehículo creyendo que se trataba de un concho, los supuestos choferes le quitaron la ficha y comenzaron a desviarse del trayecto habitual.

"Cuando me di cuenta de que me estaban llevando a otro lugar, saqué la mano por la ventana y empecé a gritar auxilio, me llevan secuestrada", contó la mujer, quien fue rescatada por una patrulla policial que observó sus señales de ayuda.