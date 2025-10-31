Un accidente de tránsito deja una persona muerta y una herida en San Pedro de Macorís

El joven fallecido en un accidente de tránsito ocurrido en la provincia San Pedro de Macorís, fue identificado como Félix Yeison Hernández Jabalera. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

Un joven perdió la vida y una mujer resultó gravemente herida durante en un accidente de tránsito ocurrido en la calle Maximiliano Gómez, en la provincia San Pedro de Macorís.

El fallecido fue identificado como Félix Yeison Hernández Jabalera, de 23 años, quien, según versiones, sufrió graves lesiones que le provocaron la muerte en el lugar del hecho.

La mujer que lo acompañaba, quien no fue identificada, fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde recibe atenciones.

Consternación

Según los datos, el hecho ocurrió cuando la víctima se desplazaba en una motocicleta y por presuntamente esquivar un hoyo en la referida vía perdió el control, lo que hizo que se deslizara.

El suceso ha generado gran consternación entre los residentes del área, quienes piden a las autoridades mejorar la seguridad vial para evitar más tragedias.

Al lugar acudieron las autoridades, quienes realizaron el levantamiento del cadáver.