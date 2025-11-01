×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Pesca ilegal
Pesca ilegal

Armada detiene a cinco haitianos por pesca ilegal en Montecristi

Los detenidos fueron sorprendidos en una embarcación artesanal durante un operativo en Cayo Turoru

    Expandir imagen
    Armada detiene a cinco haitianos por pesca ilegal en Montecristi
    Los detenidos fueron sorprendidos en una embarcación artesanal durante un operativo en Cayo Turoru (FUENTE EXTERNA)

    La Armada de la República Dominicana detuvo a cinco ciudadanos de nacionalidad haitiana durante un operativo de interdicción marítima realizado en las proximidades de Cayo Turoru, provincia Montecristi.

    Los detenidos fueron interceptados a bordo de una embarcación de fabricación artesanal mientras realizaban actividades de pesca ilegal no declarada.

    Tras su captura, fueron puestos a disposición de la Dirección General de Migración para los fines correspondientes.

    RELACIONADAS

    Operaciones 

    El operativo formó parte de los lineamientos de la operación Escudo Soberano y del Plan Gavión, estrategias implementadas por la institución para contrarrestar las amenazas en la frontera marítima, entre ellas la migración irregular y la pesca no declarada.

    • A través de un comunicado, la Armada de la República Dominicana reiteró su compromiso de proteger los recursos marítimos del país y garantizar la seguridad en las zonas costeras, en cumplimiento de su misión de resguardar el medio ambiente marino. 



    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.