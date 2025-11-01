Armada detiene a cinco haitianos por pesca ilegal en Montecristi

Los detenidos fueron sorprendidos en una embarcación artesanal durante un operativo en Cayo Turoru ( FUENTE EXTERNA )

La Armada de la República Dominicana detuvo a cinco ciudadanos de nacionalidad haitiana durante un operativo de interdicción marítima realizado en las proximidades de Cayo Turoru, provincia Montecristi.

Los detenidos fueron interceptados a bordo de una embarcación de fabricación artesanal mientras realizaban actividades de pesca ilegal no declarada.

Tras su captura, fueron puestos a disposición de la Dirección General de Migración para los fines correspondientes.

Operaciones

El operativo formó parte de los lineamientos de la operación Escudo Soberano y del Plan Gavión, estrategias implementadas por la institución para contrarrestar las amenazas en la frontera marítima, entre ellas la migración irregular y la pesca no declarada.

A través de un comunicado, la Armada de la República Dominicana reiteró su compromiso de proteger los recursos marítimos del país y garantizar la seguridad en las zonas costeras, en cumplimiento de su misión de resguardar el medio ambiente marino.









