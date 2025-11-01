Policía apresa a mujer acusada de causar quemaduras a su pareja en La Altagracia
La víctima, de 52 años, fue trasladada al Hospital Ney Arias Lora con el 70 % del cuerpo afectado
Un hombre resultó herido luego de que su pareja le rociara gasolina y le prendiera fuego durante un hecho ocurrido en el sector Los Platanitos, provincia La Altagracia.
La víctima fue identificada como Ricardo Mejía, de 52 años, quien sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 70 % de su cuerpo, además de lesiones por inhalación de humo, según el diagnóstico médico de la clínica Doctor Perozo, donde fue atendido de emergencia.
Debido a la gravedad de las heridas, Mejía fue trasladado al Hospital Ney Arias Lora, en Santo Domingo, para recibir atenciones especializadas.
De acuerdo con el reporte policial, la agresora fue identificada como Joselín Ávila Carpio, de 53 años, quien, supuestamente, tras una discusión, habría rociado gasolina sobre su pareja y le lanzó un fósforo encendido, provocando el siniestro.
Ávila Carpio fue arrestada en flagrante delito por miembros de la Policía Nacional.
Posteriormente, fue puesta a disposición del Ministerio Público y trasladada a la Unidad de Violencia de Género (UVG) de Higüey, donde quedó bajo arresto.
Siguen investigaciones
Las autoridades continúan las investigaciones para determinar las circunstancias que originaron el violento incidente.