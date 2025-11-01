Entregan a las autoridades joven señalado por muerte de comerciante en San Cristóbal

Imagen ilustrativa. La Policía informó la entrega de Frenedy Jáquez este sábado ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este sábado que fue entregado a las autoridades un hombre identificado como Frenedy Jáquez, señalado por el homicidio del comerciante Alberto Esteban Vásquez Valdez, hecho ocurrido el pasado martes en el sector Madre Vieja Norte, en San Cristóbal.

Las autoridades indicaron, mediante un comunicado, que el joven fue entregado por el doctor Carlos Sánchez Díaz, coordinador regional Sur del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), quien estuvo acompañado por familiares de Jáquez.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Jáquez está acusado de participar, junto a otro individuo, en el asalto en el que resultó muerto el comerciante Vásquez Valdez, ocurrido alrededor de la 1:00 p.m. del pasado martes, cuando desconocidos, a bordo de una motocicleta, lo despojaron de una cadena de oro y le dispararon mortalmente dentro de su negocio en el citado sector.

Tras el suceso, la Policía Nacional dispuso la activación de varias unidades de investigación e inteligencia con el propósito de localizar y apresar a los demás implicados en este lamentable hecho, reafirmando su compromiso de mantener la paz y la seguridad ciudadana en la provincia de San Cristóbal y en todo el territorio nacional.

El joven fue recibido por el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, junto a oficiales de la Dirección Central de Investigación (DICRIM).

Durante el proceso, el coronel Pesqueira garantizó el respeto pleno a los derechos fundamentales del detenido y explicó que el caso será remitido a la jurisdicción correspondiente en San Cristóbal, donde el joven será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales pertinentes.