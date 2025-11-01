VIDEO | Familia denuncia supuesto rapto y acusación irregular contra pastor y agricultor con Alzheimer
Indignados, aseguran que plantaron expediente de drogas a pastor en medio de disputa de terrenos
Los familiares del señor Mateo Soriano, un agricultor y pastor de 70 años, quien padece de Alzheimer, denunciaron este sábado lo que califican como "un rapto" y una acusación irregular por presunta posesión de drogas, tras un conflicto de terrenos en la comunidad del Higüero, próxima a La Cuaba, en Santo Domingo Norte.
Según relató su hermano, Virgilio Soriano, Mateo ha ocupado por más de 20 años un terreno perteneciente al Consejo Estatal del Azúcar (CEA). Sin embargo, un vecino que adquirió recientemente un solar colindante asegura que, tras una medición con dron, parte del terreno donde reside Mateo le pertenece, generando la disputa.
El jueves por la mañana, según testimonios, varios hombres no identificados llegaron al lugar en camionetas sin placa y se llevaron a Mateo Soriano, bajo el pretexto de buscar a un electricista. Agregan que Soriano, debido a su Alzheimer no podía comprender la situación.
"Eso fue prácticamente un rapto", señaló Virgilio, explicando que su hermano fue sacado de su vivienda aún en pijama.
La familia asegura que pasaron todo el día buscando sin obtener información de las autoridades, hasta que por la tarde descubrieron que se encontraba detenido en el destacamento de Hainamosa. Los abogados no pudieron gestionar su liberación esa noche, ya que la fiscal a cargo se había retirado del lugar.
La situación se agravó cuando, según denuncian, se le imputó un expediente por presunta posesión de drogas, lo que la familia considera una maniobra para justificar la detención. "Nos pone a temblar, porque se trata de un hombre mayor, enfermo y pastor, que nunca ha tenido problemas con nadie", expresó Virgilio Soriano.
- Hilaria Perdomo, presidenta de la Junta de Vecinos de La Cuaba, calificó el hecho como "un abuso indignante". "Mateo Soriano es un hombre trabajador, pastor y con Alzheimer. Nunca ha estado involucrado en conflictos. Ahora quieren manchar su nombre con una acusación falsa, después de haberlo maltratado", denunció.
Los residentes indicaron que el conflicto por los terrenos ha generado tensiones constantes y que el vecino con quien se disputa la propiedad ya ha enfrentado otros procesos judiciales similares.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial sobre la detención ni sobre la supuesta acusación de drogas. La familia y los residentes de La Cuaba exigen la liberación inmediata de Mateo Soriano y una investigación transparente del caso.